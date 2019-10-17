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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034408 -0,96 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

17.10.2019 14:28BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,034408-0,96
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,029075-0,62
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,054782-0,59
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,018079-0,58
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,026543-0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015098-0,43
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013602-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,068315-1,22
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,017524-1,22
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018168-1,21
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,105025-1,16
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,024434-1,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012742-1,19
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,015886-1,08
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,015370-1,07
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,016198-0,98
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,015747-0,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,017120-0,79
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,014095-0,72
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010836-0,67
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,016257-0,64
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,012785-0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,018217-1,02
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,032325-1,02
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,030220-1,02
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030302-1,01
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,029256-1,00
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,044153-0,02
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,027713-0,01
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,021794-0,01
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,025078-0,01
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,059692-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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