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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010211 -0,28 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

18.10.2019 14:36BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010211-0,28
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,069957-0,19
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,098139-0,18
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,065508-0,18
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,056496-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,016549-0,96
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,011853-0,39
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,012904-0,32
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,019056-0,28
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF0,019103-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019823-0,44
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012098-0,38
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF0,017398-0,29
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,012749-0,28
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,017072-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,027628-0,10
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,031543-0,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,029233-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,030197-0,08
NN Hay. Em. Altın EYF0,018204-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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