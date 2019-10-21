Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037556 -1,33 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055871 -1,11 MetLife Em.

21.10.2019 14:36BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037556-1,33
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,055871-1,11
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,037169-1,02
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,042246-0,99
NN Hay. Em. Değ. EYF0,053355-0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013595-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,032048-2,04
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,037816-1,92
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,076615-1,00
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,033818-0,93
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,052991-0,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,110398-0,75
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060899-0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020868-1,57
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009989-1,75
NN Hay. Em. Altın EYF0,017887-1,74
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029774-1,73
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029676-1,73
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030728-1,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:46 Bursa Archifest sona erdi
14:41 Limak Enerji’den meme kanseri farkındalığı için pembe fatura
14:40 Rekabet Kuruluna başvuru
14:36 En fazla kazandıran BES fonları
14:36 En fazla kaybettiren BES fonları
14:36 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14:36 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
21.10.2019 14:56:35