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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

23.10.2019 14:58BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042675-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,011912-0,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012632-0,17
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,017887-0,05
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,016499-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,019076-0,06
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,016770-0,05
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,013315-0,03
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,010444-0,03
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012160-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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