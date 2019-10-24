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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037127 -1,01 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

24.10.2019 14:52BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,037127-1,01
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037610-0,81
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066613-0,78
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064012-0,73
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,046469-0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038216-0,52
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,032787-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,110383-0,78
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,075074-0,71
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060904-0,69
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,076886-0,63
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012554-0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020904-0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,010023-0,69
NN Hay. Em. Altın EYF0,017952-0,69
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029861-0,69
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,028346-0,68
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029787-0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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