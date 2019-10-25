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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037504 -0,28 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055826 -0,28 AvivaSA Em.

25.10.2019 14:42BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037504-0,28
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,055826-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,042230-0,19
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,034334-0,12
NN Hay. Em. Değ. EYF0,053424-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013657-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,043008-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,033875-0,04
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0200000,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020844-0,29
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,021352-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030949-0,79
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,027092-0,77
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028619-0,74
NN Hay. Em. Altın EYF0,017851-0,56
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029694-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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