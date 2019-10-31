BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064025
|-0,96
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098348
|-0,81
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,065773
|-0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,097518
|-0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,076851
|-0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015587
|-0,40
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013682
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042396
|-1,48
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,077456
|-1,42
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,104183
|-1,36
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019052
|-1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067220
|-1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,021542
|-1,20
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023917
|-1,16
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,016041
|-0,87
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011724
|-0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020538
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019485
|-0,39
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011564
|-0,39
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016830
|-0,37
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020892
|-0,35
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020728
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017800
|-1,71
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029612
|-1,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029542
|-1,69
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030568
|-1,69
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028600
|-1,69