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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064025 -0,96 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

31.10.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,064025-0,96
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,098348-0,81
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,065773-0,79
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,097518-0,79
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,076851-0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015587-0,40
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013682-0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042396-1,48
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,077456-1,42
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,104183-1,36
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,019052-1,32
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,067220-1,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,021542-1,20
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,023917-1,16
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF0,016041-0,87
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,011724-0,86
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,020538-0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019485-0,39
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,011564-0,39
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016830-0,37
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020892-0,35
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,020728-0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,017800-1,71
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029612-1,70
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029542-1,69
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030568-1,69
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028600-1,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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