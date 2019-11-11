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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038519 -0,10 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

11.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:14BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,038519-0,10
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066959-0,08
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,046745-0,07
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064416-0,07
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,071201-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,043129-1,34
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033828-1,34
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,039587-0,75
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,022126-0,54
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,026467-0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,018739-0,34
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,016104-0,32
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,020447-0,27
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,021210-0,24
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,026388-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,017400-0,57
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,012012-0,44
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,020027-0,41
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,013597-0,32
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,020978-0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028223-1,01
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030542-0,96
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,026728-0,95
NN Hay. Em. Altın EYF0,017622-0,86
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,027821-0,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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