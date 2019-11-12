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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038489 -0,08 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr.

12.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:38BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,038489-0,08
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,070590-0,06
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,071164-0,05
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,040099-0,05
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,019182-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,039343-0,62
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,022055-0,32
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,031318-0,25
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,036134-0,19
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019209-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,017925-0,13
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,016635-0,13
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,017518-0,11
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017648-0,11
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017682-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019581-0,32
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,024549-0,11
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,017248-0,10
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,022620-0,10
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,021155-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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