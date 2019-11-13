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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046896 -0,10 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

13.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:52BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,046896-0,10
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064619-0,10
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067178-0,10
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,037668-0,03
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037736-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033568-0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012380-0,27
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,016053-0,22
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,034393-0,08
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,019843-0,07
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,013408-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,017318-0,46
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,025622-0,24
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,017939-0,19
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,022576-0,19
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,021114-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,017524-0,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029095-0,88
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029165-0,88
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028169-0,88
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031118-0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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