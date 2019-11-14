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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067024 -0,23 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

14.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:12BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067024-0,23
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064485-0,21
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,046802-0,20
NN Hay. Em. Değ. EYF0,053786-0,19
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,037618-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013875-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038787-1,46
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033170-1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012311-0,56
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,078554-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,054815-0,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,077989-0,06
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,114380-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021051-0,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,025597-0,10
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,017924-0,08
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,018987-0,02
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,010751-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0445730,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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