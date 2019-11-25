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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF0,053489-0,27Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,046649-0,16Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

25.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:56BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF0,053489-0,27
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,046649-0,16
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064301-0,14
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066792-0,13
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,038323-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016212-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,084400-0,55
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,113252-0,54
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,060141-0,44
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,113680-0,44
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,128718-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,012448-0,34
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,025749-0,31
NN Hay. Em. Karma EYF0,112863-0,26
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,022597-0,18
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,020988-0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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