BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,053489
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046649
|-0,16
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064301
|-0,14
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066792
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,038323
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016212
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,084400
|-0,55
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,113252
|-0,54
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,060141
|-0,44
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,113680
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,128718
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012448
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025749
|-0,31
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,112863
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,022597
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,020988
|-0,18