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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039086 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

26.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:42BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,039086-0,16
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,030997-0,07
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064262-0,06
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,022173-0,06
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,047401-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016153-0,36
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013902-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,083244-1,37
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,126792-1,34
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,020579-1,34
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,111747-1,33
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,059392-1,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,025449-1,17
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,014481-1,05
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,012340-0,87
NN Hay. Em. Karma EYF0,111991-0,77
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,020829-0,76
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,012338-0,56
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,017841-0,43
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019725-0,30
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,022950-0,27
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,013922-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,027987-0,28
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030273-0,26
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,026483-0,23
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009748-0,14
NN Hay. Em. Altın EYF0,017455-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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