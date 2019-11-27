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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,038949 -0,35 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

27.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:44BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,038949-0,35
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,071855-0,18
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,071249-0,16
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,047090-0,12
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,063640-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033233-0,54
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038860-0,34
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,032026-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,016902-0,27
NN Hay. Em. Katkı EYF0,019181-0,24
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017939-0,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017973-0,19
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,018248-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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