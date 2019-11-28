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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064872 -0,42 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

28.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,064872-0,42
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,099624-0,26
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,087049-0,24
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,098836-0,24
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,066581-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016152-0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,060870-0,55
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,031880-0,46
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019682-0,43
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,076819-0,42
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020403-0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,026942-0,28
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,025532-0,28
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,017054-0,23
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,012386-0,21
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF0,018403-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,020706-0,14
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,012426-0,10
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,010915-0,09
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,020705-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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