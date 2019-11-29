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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070914 -0,14 NN Hay. Em. Borç. Araç.

29.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:36BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,070914-0,14
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,066826-0,13
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,071782-0,10
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,030944-0,10
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,100476-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012300-0,49
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,078897-0,03
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,023687-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,017422-0,81
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,028937-0,81
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,030938-0,80
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028013-0,80
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029001-0,80
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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