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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066745 -0,37 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

02.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:38BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066745-0,37
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,034829-0,34
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064262-0,33
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,046636-0,32
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,100160-0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013991-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033115-1,17
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038801-0,84
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,128258-0,39
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,084294-0,37
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,024997-0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,115337-0,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,078798-0,42
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,054966-0,41
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,063634-0,38
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,028756-0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021070-0,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019848-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030327-0,34
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028038-0,22
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,026528-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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