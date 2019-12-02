BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066745
|-0,37
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034829
|-0,34
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064262
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,046636
|-0,32
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,100160
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013991
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033115
|-1,17
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038801
|-0,84
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,128258
|-0,39
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,084294
|-0,37
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,024997
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,115337
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,078798
|-0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054966
|-0,41
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,063634
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,028756
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021070
|-0,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019848
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030327
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028038
|-0,22
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026528
|-0,17