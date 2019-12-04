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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064526 -0,24 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

04.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:54BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,064526-0,24
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010393-0,22
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,099165-0,21
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,066377-0,20
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,098350-0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016234-0,44
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014004-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,077163-1,23
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,032399-1,23
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020493-1,21
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019769-1,21
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,096864-1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,077670-1,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,113607-1,54
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,062701-1,52
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,028520-1,22
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,025663-0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,028096-0,67
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,019611-0,62
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,012815-0,48
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,018607-0,39
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,023448-0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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