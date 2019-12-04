BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064526
|-0,24
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010393
|-0,22
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099165
|-0,21
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,066377
|-0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098350
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016234
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014004
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077163
|-1,23
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032399
|-1,23
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020493
|-1,21
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019769
|-1,21
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,096864
|-1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,077670
|-1,55
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,113607
|-1,54
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,062701
|-1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,028520
|-1,22
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025663
|-0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028096
|-0,67
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019611
|-0,62
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012815
|-0,48
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,018607
|-0,39
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,023448
|-0,35