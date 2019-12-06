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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039166 -0,07 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

06.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:24BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,039166-0,07
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,019424-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012297-0,16
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,023794-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,017680-0,44
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029367-0,44
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031391-0,44
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028427-0,44
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029429-0,44
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030390-0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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