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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042648 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

09.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:24BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,042648-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,068128-0,31
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,058923-0,15
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,078380-0,14
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020080-0,14
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020816-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,067708-0,21
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,044695-0,17
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF0,072892-0,14
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,018110-0,12
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,017005-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,019275-0,46
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,013280-0,43
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,022087-0,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,022296-0,12
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,025992-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009815-0,25
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,027865-0,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,028553-0,20
NN Hay. Em. Altın EYF0,017649-0,18
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031337-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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