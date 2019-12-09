BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042648
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068128
|-0,31
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,058923
|-0,15
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078380
|-0,14
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020080
|-0,14
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020816
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,067708
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,044695
|-0,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,072892
|-0,14
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018110
|-0,12
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017005
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019275
|-0,46
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013280
|-0,43
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,022087
|-0,12
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,022296
|-0,12
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,025992
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,009815
|-0,25
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027865
|-0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028553
|-0,20
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017649
|-0,18
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031337
|-0,17