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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039040 -0,32 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.

10.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:32BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,039040-0,32
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,071398-0,18
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,072003-0,16
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,019406-0,15
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,047514-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016421-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,061273-0,38
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,131151-0,38
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,115827-0,38
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,099949-0,38
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,033040-0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018000-0,46
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,018032-0,43
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,016978-0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,018054-0,38
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,018344-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,019219-0,29
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,011081-0,21
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,020984-0,14
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,015039-0,05
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,021793-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,017633-0,09
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,017965-0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029293-0,09
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028355-0,09
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031310-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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