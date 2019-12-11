BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016367
|-0,33
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014196
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,032618
|-1,28
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031164
|-0,85
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068060
|-0,78
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,097928
|-0,71
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,058385
|-0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015149
|-1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,025858
|-0,74
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021714
|-0,58
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,044703
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,028838
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014579
|-0,72
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013232
|-0,56
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019119
|-0,52
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020214
|-0,43
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028977
|-0,41