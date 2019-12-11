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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016367 -0,33 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.

11.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016367-0,33
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014196-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,032618-1,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,031164-0,85
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,068060-0,78
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,097928-0,71
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,058385-0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,015149-1,13
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,025858-0,74
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,021714-0,58
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,044703-0,38
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,028838-0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,014579-0,72
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,013232-0,56
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,019119-0,52
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020214-0,43
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,028977-0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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