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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042956 -0,04 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr.

12.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:18BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,042956-0,04
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,070388-0,01
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038114-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,129138-0,26
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,020886-0,26
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,028315-0,24
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,121556-0,23
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,077539-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,119654-0,18
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,061135-0,10
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,019932-0,10
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,021210-0,09
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF0,078064-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,021352-0,10
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,014575-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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