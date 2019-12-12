BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,042956
|-0,04
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,070388
|-0,01
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038114
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,129138
|-0,26
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020886
|-0,26
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028315
|-0,24
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,121556
|-0,23
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077539
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,119654
|-0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,061135
|-0,10
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,019932
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,021210
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,078064
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,021352
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014575
|-0,03