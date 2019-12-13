BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,056793
|-0,11
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,071746
|-0,01
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038112
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012268
|-1,20
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034853
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021337
|-0,14