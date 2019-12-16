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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042889 -0,21 Garanti Em. Hay. Değ.

16.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,042889-0,21
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,056733-0,11
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038096-0,04
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010576-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014242-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,048319-0,64
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,069527-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,015320-0,50
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,020005-0,20
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,017426-0,14
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,018157-0,08
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,017075-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,029317-0,45
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020443-0,44
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,020020-0,23
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021293-0,21
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,019343-0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,017621-0,74
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029276-0,73
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031289-0,73
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029337-0,72
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028339-0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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