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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039225 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

17.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:26BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,039225-0,43
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,064084-0,20
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,072247-0,20
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,028663-0,20
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,074748-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,017679-0,37
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,017062-0,36
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,018147-0,35
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,018454-0,35
NN Hay. Em. Katkı EYF0,019405-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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