BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039225
|-0,43
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,064084
|-0,20
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,072247
|-0,20
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,028663
|-0,20
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074748
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017679
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,017062
|-0,36
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018147
|-0,35
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018454
|-0,35
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,019405
|-0,32