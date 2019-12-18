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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,073373 -0,12 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.

18.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:32BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,073373-0,12
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,071801-0,09
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,067296-0,07
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,031166-0,07
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,071743-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,063510-0,42
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,021445-0,41
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,032948-0,37
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,048608-0,36
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,124835-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,026501-0,21
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018099-0,15
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,068649-0,14
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,018123-0,13
NN Hay. Em. Stand. EYF0,046665-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020485-0,44
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,029391-0,42
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,019441-0,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,013485-0,32
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,026239-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,017982-0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029873-0,38
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,028911-0,38
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031990-0,37
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030913-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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