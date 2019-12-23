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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039004 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

23.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:46 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039004 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048660 -0,32
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066989 -0,28
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069759 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,039981 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036003 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012369 -0,19
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035646 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021804 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031634 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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