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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler.

24.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:36 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030484 -0,38
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031479 -0,38
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032579 -0,38
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018652 -0,35
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030202 -0,35
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018327 -0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030444 -0,32
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029460 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029664 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045016 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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