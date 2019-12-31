BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,062572
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036461
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018180
|-0,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018183
|-0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,013985
|-0,26
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,020655
|-0,21
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,021756
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,021908
|-0,74
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012726
|-0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021299
|-0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015204
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,013840
|-0,32