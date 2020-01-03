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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,073906 -0,08 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A.

03.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:02 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,073906 -0,08
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,018977 -0,07
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067701 -0,06
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,072354 -0,05
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045433 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018335 -0,47
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,020888 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012783 -0,16
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013918 -0,07
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,022355 -0,03
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022357 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,065264 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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