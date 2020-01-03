BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,073906
|-0,08
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,018977
|-0,07
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,067701
|-0,06
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,072354
|-0,05
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,045433
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018335
|-0,47
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020888
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012783
|-0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,013918
|-0,07
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,022355
|-0,03
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022357
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,065264
|-0,01