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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039461 -0,34 Allianz Hayat Em. Borç. Araç.

07.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:02 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039461 -0,34
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,072140 -0,24
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059334 -0,22
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,033781 -0,22
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031618 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016764 -0,62
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014617 -0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049035 -2,72
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070458 -2,65
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031842 -2,27
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,132620 -2,24
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025750 -2,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026436 -1,99
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021486 -1,54
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,068652 -1,49
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,045809 -1,39
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,029836 -1,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019985 -2,01
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013909 -1,89
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030235 -1,72
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021092 -1,64
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014946 -1,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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