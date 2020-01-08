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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039440 -0,08 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

08.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:10BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,039440-0,08
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067958-0,06
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,070962-0,05
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,058243-0,04
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,044273-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,036563-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,057854-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022023-0,10
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012775-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,034898-0,30
NN Hay. Em. Altın EYF0,019558-0,30
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,030909-0,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,031666-0,30
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,032351-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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