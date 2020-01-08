BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039440
|-0,08
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067958
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070962
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,058243
|-0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,044273
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036563
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,057854
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022023
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012775
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034898
|-0,30
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019558
|-0,30
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,030909
|-0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,031666
|-0,30
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032351
|-0,30