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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070740 -0,31 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

09.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:02BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,070740-0,31
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067779-0,26
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,039383-0,14
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,040556-0,13
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,039380-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,049205-0,50
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,032111-0,43
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,034197-0,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,071135-0,19
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,043391-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,015594-0,40
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,017520-0,34
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,020626-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,012593-0,25
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,022353-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,021241-0,84
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,030446-0,84
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,020105-0,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,014013-0,67
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,026884-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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