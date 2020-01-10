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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069805 -1,32 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

10.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:02BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,069805-1,32
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066898-1,30
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038883-1,26
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036452-1,12
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,072422-1,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,036407-0,48
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,043276-0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,035779-0,85
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012342-0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,057608-0,56
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,022457-0,51
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF0,019168-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021766-1,16
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,022140-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,019099-3,58
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,031721-3,56
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,030173-3,55
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,034088-3,54
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,030946-3,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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