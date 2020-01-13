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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040071 -0,16 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

13.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:02BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,040071-0,16
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038830-0,14
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,048744-0,11
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,039101-0,09
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,055686-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,036361-0,13
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,051571-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012329-0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,057555-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021748-0,08
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,022134-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,028797-0,35
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,032912-0,35
NN Hay. Em. Altın EYF0,019052-0,25
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,031874-0,24
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,030871-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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