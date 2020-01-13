BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040071
|-0,16
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038830
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,048744
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039101
|-0,09
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055686
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036361
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,051571
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012329
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,057555
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,021748
|-0,08
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022134
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028797
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032912
|-0,35
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019052
|-0,25
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031874
|-0,24
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,030871
|-0,24