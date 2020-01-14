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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036375 -0,36 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

14.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:02BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036375-0,36
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038751-0,20
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,073724-0,19
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,057585-0,18
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,048665-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,043402-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012263-0,54
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,022447-0,20
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,035742-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021698-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,030032-0,24
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,030776-0,23
NN Hay. Em. Altın EYF0,019009-0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,031574-0,22
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,030802-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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