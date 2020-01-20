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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040404 -0,41 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

20.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:30BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,040404-0,41
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,069735-0,41
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,056398-0,40
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,073346-0,39
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,030440-0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,076920-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,048209-0,14
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,016440-0,12
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,023290-0,09
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,036043-0,08
BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF0,019654-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021813-0,16
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,021032-0,14
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,022317-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,010471-0,18
NN Hay. Em. Altın EYF0,019075-0,18
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,030908-0,17
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,031913-0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,031688-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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