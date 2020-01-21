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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041275 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.

21.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:10BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041275-0,43
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,075571-0,29
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,073913-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,070981-0,25
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,058389-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019353-0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019403-0,42
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019411-0,34
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,019813-0,34
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019112-0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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