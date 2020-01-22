BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041232
|-0,10
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046491
|-0,09
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,077275
|-0,08
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020092
|-0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029547
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036232
|-1,62
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043852
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012182
|-0,43
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019381
|-0,15
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019378
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018524
|-0,11
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019091
|-0,11