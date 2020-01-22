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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041232 -0,10 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.

22.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:22BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041232-0,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,046491-0,09
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,077275-0,08
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020092-0,06
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,029547-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,036232-1,62
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,043852-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012182-0,43
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019381-0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019378-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018524-0,11
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019091-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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