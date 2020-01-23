BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017527
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,053982
|-0,95
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,069181
|-0,91
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,148018
|-0,91
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,130727
|-0,91
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,113031
|-0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,071449
|-0,45
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023207
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016610
|-0,36
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,018543
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,069384
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015583
|-0,26
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022322
|-0,24
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,026617
|-0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,028353
|-0,09
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011627
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,010586
|-0,21
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019305
|-0,21
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,031276
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032070
|-0,20
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034459
|-0,20