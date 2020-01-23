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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017527 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

23.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:10BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017527-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,053982-0,95
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,069181-0,91
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,148018-0,91
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,130727-0,91
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,113031-0,90
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,071449-0,45
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,023207-0,41
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,016610-0,36
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF0,018543-0,35
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,069384-0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,015583-0,26
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,022322-0,24
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,026617-0,11
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,028353-0,09
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,011627-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,010586-0,21
NN Hay. Em. Altın EYF0,019305-0,21
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,031276-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,032070-0,20
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,034459-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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