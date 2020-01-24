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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070985 -0,12 Garanti Em. Hay. Değ.

24.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:20BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,070985-0,12
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,058283-0,12
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,068027-0,09
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,049785-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015006-0,06
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017518-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,043221-0,97
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,137078-0,78
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,031990-0,78
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,036624-0,61
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,023237-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,084718-0,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,127828-0,39
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,022893-0,36
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,031787-0,35
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,070733-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022101-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,031895-1,22
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,034051-1,18
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,031601-1,10
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,032952-1,07
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,030955-1,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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