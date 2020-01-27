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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067967 -0,09 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

27.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:06BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067967-0,09
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,070930-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,041885-0,50
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,025251-0,50
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,030560-0,29
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,023139-0,26
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,028405-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,069188-0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,026576-0,16
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,023113-0,12
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,023133-0,11
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,017669-0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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