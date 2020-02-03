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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017428 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017428-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,034754-1,65
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,035460-1,09
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,132746-1,08
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,030987-1,08
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,068498-0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,058388-0,55
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,013443-0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,068388-0,44
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,026273-0,42
NN Hay. Em. Karma EYF0,120903-0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,034401-0,24
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,015698-0,22
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023962-0,21
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,022762-0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,021642-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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