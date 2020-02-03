BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017428
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034754
|-1,65
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035460
|-1,09
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,132746
|-1,08
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030987
|-1,08
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,068498
|-0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,058388
|-0,55
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013443
|-0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,068388
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,026273
|-0,42
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,120903
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034401
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015698
|-0,22
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023962
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,022762
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021642
|-0,07