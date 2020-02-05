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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011448 -0,35 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

05.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:24BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,011448-0,35
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,073941-0,35
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,096597-0,35
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,109190-0,34
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,110069-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012489-0,44
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF0,019510-0,06
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,018275-0,01
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF0,0274540,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022441-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,031753-0,60
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,030994-0,60
NN Hay. Em. Altın EYF0,019695-0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,032777-0,58
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,031786-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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