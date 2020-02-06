BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri (%)
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041944
|-0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,076397
|-0,10
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,074810
|-0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035060
|-0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020336
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017555
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,055918
|-0,85
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035739
|-0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041578
|-0,15
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,030444
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025065
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019893
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019846
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018899
|-0,22
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020293
|-0,19
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019494
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021828
|-0,16
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022751
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029403
|-1,05
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033599
|-1,00
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019565
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032562
|-0,66
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,034746
|-0,65