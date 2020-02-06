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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041944 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.

06.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:56BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri (%)
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041944-0,11
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,076397-0,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,074810-0,09
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,035060-0,09
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020336-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017555-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,055918-0,85
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,035739-0,51
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,041578-0,15
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,030444-0,07
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,025065-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019893-0,28
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019846-0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018899-0,22
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020293-0,19
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019494-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,021828-0,16
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,022751-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,029403-1,05
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,033599-1,00
NN Hay. Em. Altın EYF0,019565-0,66
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,032562-0,66
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,034746-0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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