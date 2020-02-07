BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041777
|-0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010857
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,075294
|-0,26
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046941
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,076210
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,041469
|-0,26
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036235
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035619
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,084118
|-0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,083560
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019736
|-0,55
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019788
|-0,53
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020194
|-0,49
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019775
|-0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018816
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,022833
|-0,05
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018282
|-0,03