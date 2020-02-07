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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041777 -0,40 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç.

07.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:18BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041777-0,40
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010857-0,28
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,075294-0,26
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,046941-0,25
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,076210-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,041469-0,26
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,036235-0,19
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,035619-0,16
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,084118-0,14
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,083560-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019736-0,55
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019788-0,53
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020194-0,49
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019775-0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018816-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,022833-0,05
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018282-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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