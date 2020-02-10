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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041079 -0,54 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

10.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:32BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,041079-0,54
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,096430-0,51
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,058027-0,47
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,031459-0,47
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,071284-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017528-0,34
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015233-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,042100-1,75
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,035758-1,32
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,022933-1,19
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,022145-1,19
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,086476-1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,071063-0,71
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,023086-0,71
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF0,018480-0,70
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,085361-0,63
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,017302-0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,035278-0,64
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,024572-0,58
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,021735-0,19
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,014754-0,13
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,028952-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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