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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071102 -1,94 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

11.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:34BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,071102-1,94
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,011205-1,92
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,074237-1,85
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,094654-1,84
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,107150-1,72
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017315-1,22
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015137-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,034746-2,83
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,054781-2,21
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,027610-2,19
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,063568-2,18
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,027985-2,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,016953-2,02
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,022735-1,52
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019341-1,46
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019407-1,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,029122-1,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,024097-1,93
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,034616-1,88
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,016056-1,83
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,023069-1,78
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,015891-1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,028783-0,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,021428-0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,068986-0,02
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,026013-0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,023475-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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