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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041082 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

12.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:00BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041082-0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,058319-0,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020086-0,26
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,042230-0,26
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,049577-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019263-0,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019344-0,37
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,019753-0,37
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,018018-0,32
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019346-0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,059555-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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