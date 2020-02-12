BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041082
|-0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,058319
|-0,26
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020086
|-0,26
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,042230
|-0,26
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,049577
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019263
|-0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019344
|-0,37
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019753
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,018018
|-0,32
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019346
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,059555
|-0,01